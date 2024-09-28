برلماني: الحوار الوطني قادر على حسم ملف الدعم ووصوله لمستحقيه

ثمن الدكتور محمد سليم إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحوار الوطنى على حسم ملف الدعم ووصوله إلى كل من يستحقونه.



وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن طرح ملف الدعم على طاولة الحوار الوطنى يعد دليلاً واضحاً على تضافر كل مؤسسات الدولة لضمان الخروج بتوصيات تهدف في المقام الأول والأخير لوصول الدعم لمستحقيه وضمان وجود آلية مناسبة وعادلة تنال رضا الجميع وفى نفس الوقت تنتصر انتصاراً حقيقياً للمواطنين من اهالينا من البسطاء والفقراء الذين يحظون بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة له مشيداً بجهود الحوار الوطني في المناقشة، وحرصه على توجيه دعوات لكل الأطراف المعنية بالمنظومة، ومشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، وهو ما يعنى أن التوصيات ستكون مزيجا من مجموعة أفكار الغرض منها وصول الدعم للمستحقين في المقام الأول والأخيرة، خاصة وأن الحوار الوطنى يستمع كل الآراء بحيادية شديدة ويتم صياغة الأفكار في صورة مخرجات داعمة للوطن والمواطن.

وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى قدرة الحوار الوطنى على ضبط منظومة الدعم وعدم اهدار المليارات من الجنيهات التى كانت توجه لبند الدعم فى الموازنة العامة للدولة ولكن كان الكثير منها يتم إهداره وعدم وصوله لمن يستحقونه بالفعل مشيراً إلى أن الرأى العام المصرى على وعى وإدراك كاملين بأن منظومة الدعم من الملفات الشائكة التي تمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية وهذا يتطلب من الجميع اعطاء أكبر اهتمام بهذا الملف لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين بصفة عامة وعن ومحدودي الدخل وغير القادرين بصفة خاصة