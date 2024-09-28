ما يحدث في لبنان مشهد متكرر لغزة(فيديو)

أكدت الكاتبة الصحفية نجاة شرف الدين، أن ما يحدث في لبنان اليوم هو مشهد متكرر لما حدث في غزة، موضحة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هدد بذلك عندما قال: «أنه سيحول لبنان إلى غزة ثانية»، منوهة بأن هذه الغارات المستمرة منذ أيام عديدة والتي ذهب ضحيته المئات من الشهداء وآلاف الجرحى لا تزال مستمرة.

ليلة أمس على لبنان كانت ساخنة

وشددت «شرف الدين»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن ليلة أمس على لبنان كانت ساخنة جدًا نتيجة لاستمرار وشده الغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي، سواء على مستوى الضاحية الجنوبية أو جنوب لبنان، مضيفًا: «الجيش الإسرائيلي كان قد أنذر المدنيين اللبنانيين بإخلاء هذه المنطقة وعدد من النازحين بهذه المناطق باتوا ليلته في العراء والشوارع».

الضاحية الجنوبية

وأوضحت أن الضاحية الجنوبية الليلة الماضية تعرضت لعدد كبير من الغارات الإسرائيلية وايضًا تستمر هذه الغارات لساعات الصباح، مؤكدة أن الغارات لم تتوقف ايضًا في الجنوب اللبناني منطقة صور والنبطية، متابعة: «هذه الغارات والتصعيد يتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي لاغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.. حزب الله لم يعلن في أي بيان رسمي عن نجاح عملية اغتيال نصر الله».