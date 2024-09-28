"دفاع النواب" تثمن جهود الحكومة لتطهير المدن الجديدة من مخالفات البناء

أعلن النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب تأييده التام لسياسات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تطهير وازالة جميع مخالفات البناء داخل المدن الجديدة مؤكداً على ضرورة الحفاظ الحقيقى على المدن الجديدة بما يجعلنا من المدن الخضراء والصديقة للبيئة.



وطالب " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بصفة خاصة مساندة ودعم الجهود الكبيرة التى يبذلها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى لانجاح هذا الملف المهم مؤكداً على ضرورة أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين للقيام بجولات مفاجئة على مختلف المدن العمرانية الجديدة الواقعة داخل نطاق كل محافظة لاتخاذ قرارات عاجلة وفورية بازالة أى مخالفات داخل المدن الجديدة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يرتكبون هذه المخالفات الخطيرة التى تشوه المظاهر الحضارية للمدن العمرانية الجديدة

ووجه النائب خالد طنطاوى تحية قلبية لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مبادرته المتميزة لإزالة مخالفات المدن العمرانية الجديدة مؤكداً على ضرورة الاهتمام الحقيقى من الحكومة والمحافظين على مستوى الجمهورية بهذا الملف حتى لاتتحول بعض المدن العمرانية الجديدة لمناطق عشوائية على المدى البعيد حال ترك مخالفات البناء بداخلها وعلى جميع أجهزة المدن العمرانية الجديدة بالتعاون مع شرطة التعمير وأقسام الشرطة المختصة بمختلف المدن الجديدة الاسراع فى تنفيذ جميع القرارات الخاصة بازالة مخالفات البناء

