تفاصيل ضبط المتهم ببيع أجهزة ريسيفر لفك القنوات المشفرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صاحب محل ،لقيامه ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير مصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير مصرح بتداولها بالأسواق و بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط (المذكور)، وبحوزته (15 جهاز ريسفير ماركات مختلفة مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص")، وأقر بأنه مالك المحل وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.