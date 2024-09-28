رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد انتظام الدراسة في أول أيام العام الجامعي الجديد

تفقد الدكتورعبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، الموافق سير الدراسة بكليات ومعاهد الجامعة فى أول أيام العام الجامعي الجديد، رافقه خلال الجولة الدكتور سعيد علام، القائم بأعمال نائب الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء وأمناء الكليات المختلفة.

وتضمنت الجولة تفقد كليات المجمع الطبي تلاها مجمع العلوم الإنسانية، وأطمأن رئيس الجامعة على جاهزية قاعات المحاضرات والمختبرات والمعامل وإتباع الإجراءات المنظمة لدخول للحرم الجامعى، وأكد الدكتور قنصوه أن جامعة الإسكندرية سخّرت كل إمكانياتها من تجهيزات البنية التحتية والمباني والخدمات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، واستمع لشروحات عمداء الكليات عن آليات وإجراءات كل كلية عن التحضيرات التي تمت لاستقبال الطلبة مع مطلع العام الدراسي الجديد، حيث وجه سيادته السادة العمداء بضرورة تنظيم العديد من البرامج للطلاب الجدد وذلك بغية تعريفهم بالكليات وبأقسامها والخدمات التي تقدمها الجامعة وكيفية الاستفادة منها وذلك لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب خلال رحلتهم التعليمية، كما وجه د.قنصوة السادة عمداء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية بضرورة دعم الطلاب المتعثرين وفقا لبرامج صندوق التكافل الاجتماعي، وطبقا للاشتراطات والضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأجرى رئيس الجامعة حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، حيث هنأهم بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والتميز والإبداع، مطالبا إياهم بضرورة الاستفادة من الدرجات العلمية المزدوجة التي وقعتها الجامعة مع كبري الجامعات الدولية ليكونوا ذو تنافسية بمواصفات دولية.

وحرص الدكتور عبد العزيز قنصوة على تفقد المعرض السنوي لجامعة الإسكندرية، والذي يضم مجموعة من الملابس والمصنوعات الجلدية والمستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية لخدمة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وفي نهاية الجولة أشاد رئيس الجامعة بانتظام الدراسة فى أول أيامها وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط ابنائهم الطلاب لمتابعة سير العملية التعليمية وتنظيم الأجواء المثالية لاستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم القدامى.