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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

العروبة يستضيف ضمك في مواجهة هامة بدوري روشن السعودي

ضمك
ضمك

تتجه الأنظار اليوم نحو ملعب نادي العروبة في مدينة سكاكا، حيث يلتقي فريق العروبة بنظيره ضمك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025.

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 يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة التي يتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والتحدي.

فريق العروبة، الذي يأمل في تعزيز موقفه في البطولة، يطمح إلى تحقيق فوزه الثاني في الدوري بعد بدايته المتواضعة. في المقابل، يدخل فريق ضمك المواجهة بروح معنوية منخفضة بعد خسارته الأخيرة أمام النجمة في كأس الملك بنتيجة 2-0، ويبحث عن استعادة نغمة الانتصارات والعودة بنتيجة إيجابية من هذه المواجهة الصعبة.

موعد المباراة وأوقات البث

من المقرر أن تنطلق مباراة العروبة وضمك اليوم السبت، 28 سبتمبر 2024، في الأوقات التالية:
- 6:50 مساءً بتوقيت القاهرة، مكة المكرمة، الدوحة، الكويت، العراق، والأردن.
- 7:50 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
- 5:50 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.
- 4:50 مساءً بتوقيت دول المغرب العربي وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة

ستُبث المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة SSC SPORTS، المالكة الحصرية لحقوق بث دوري روشن السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستُعرض المواجهة على قناة SSC 2 HD بصوت المعلق فهد عريشي، بالإضافة إلى قناة SSC EXTRA 2 SD بتعليق فهد العنزي، ليتمكن عشاق كرة القدم من متابعة تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة.

يأمل مشجعو الفريقين في تقديم عرض قوي وتحقيق النتائج المرجوة، في ظل المنافسة الشديدة في الدوري هذا الموسم.
 

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