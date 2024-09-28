محمد القاضي يحصل على موافقات لإنشاء فرع لمستشفى أبو الريش للأطفال لخدمة أبناء الجنوب

حصل النائب محمد عزت القاضى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على موافقات مبدئية لإنشاء فرع لمستشفى أبو الريش للأطفال لخدمة أطفال الصعيد، والتي تعد سابقة الأولى من نوعها تستهدف خدمة أبناء الصعيد، مستثمرا دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظات جنوب الصعيد، كما يتمشى إنشاء فرع لمستشفى أبو الريش بالصعيد مع المبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المواطنين والتي من آخرها مبادرة بداية لبناء الإنسان.

وتقدم النائب محمد عزت القاضي، فى وقت سابق باقتراح برغبة والذي تمت مناقشته في لجنة الشكاوى والمقترحات بتاريخ 4 يناير 2022 بشأن الموافقة على إنشاء فرع لمستشفى أبو الريش للأطفال لخدمة أطفال الصعيد على أرض جامعة جنوب الوادى بقنا ، وتمت مناقشة المقترح برغبة بحضور رئيس اللجنة النائب عاطف عبدالحميد ووكيل اللجنة وأمين سر اللجنة وأعضاءها، كما حضر من الجهات الحكومية الدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش الياباني بالقاهرة، والدكتور محمد العديسى ممثلا عن مديرية الصحة بمحافظة قنا.

وأبدت الدكتورة رشا جمال تعاون مستشفى أبو الريش الياباني عن تقديم الدعم الفنى واللوجيستى لفرع مستشفى جامعة جنوب الوادي بقنا، مما دفع النائب محمد عزت القاضى مقدم الاقتراح برغبة بمخاطبة وزير التعليم العالى والبحث العلمي ورئيس جامعة جنوب الوادى ومحافظ قنا ، حيث أبدت جامعة جنوب الوادى موافقتها المبدئية لتخصيص قطعة الأرض و بالتنسيق مع إدارة التخطيط والمتابعة بديوان محافظة ، وجارى الآن التنسيق بين الجهات المعنية لعمل بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة وجامعة جنوب الوادى لإنشاء فرع لمستشفى أبو الريش للأطفال على أرض جامعة جنوب الوادى بقنا لخدمة أبناء الصعيد.

وأكد النائب محمد عزت القاضي أنه يسير في كل اتجاه من أجل سرعة إنشاء مستشفى أبو الريش للأطفال لذا سلك الخطوات الأولي من خلال مجلس النواب ثم التواصل مباشرة مع الجهات التنفيذية لينتزع الموافقات المبدئية لتخصيص قطعة الأرض لإنشاء هذا الصرح لخدمة أبناء الصعيد من جانب ولتخفيف الضغط على مستشفى أبو الريش الياباني بالقاهرة من جانب آخر.

جدير بالذكر أن مستشفى أبو الريش تم إنشائه عام ١٩٢٨م ، وتمت أعمال التجديد وإعادة البناء عام 2000، ويقدم المستشفى مختلف الخدمات الطبية لخدمة أطفال مصر بالمجان وهى مستشفى جامعية تتبع جامعة القاهرة.

ومن المتوقع أن يخدم مستشفى أبو الريش للأطفال بجامعة جنوب الوادى المزمع إنشائه أطفال الصعيد وسيوفر الوقت والجهد والعناء على أهالى الصعيد ، كما سيقلل التكدس على مستشفى أبو الريش بالقاهرة ، كما سيخفف إعداد قوائم الانتظار ، وتأتى هذه التنمية تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية التى توجه بالاهتمام بصحة المواطن المصرى وايضا للحفاظ على صحة ابنائنا واطفالنا ليخرج لنا جيلا واعيا وقادرا على استمرار العطاء لوطننا الغالى .