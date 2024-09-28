وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق الأسبوع الـ 9 من الخطة التدريبية الجديدة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام 2024/2025 غداً الأحد، بتنفيذ 5 دورات تدريبية وهي ورشة عمل التنمية الاقتصادية والمحلية، ودورة تسويق الذات مؤسسياً وفردياً، ودورة إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي والجودة، ودورة تنظيم دورة برنامج إدارة المشروعات PMP والاجايل، إضافة إلي الأسبوع الثانى من دورة استخدام اللغة الإنجليزية في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولى ، مشيرة إلي أن إجمالي عدد المتدربين خلال الأسبوع التاسع 156 متدرباً.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في الأسبوع التدريبي التاسع من الخطة التدريبية للمحليات، في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال تنفيذ ورشة عمل التنمية الاقتصادية المحلية لمديري عموم ادارات التخطيط بالديوان العام وفريق التنمية الاقتصادية وادارة التنمية الاقتصادية وادارة الاستثمار و فريق التكتلات الاقتصادية، وينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومشروع الدعم الفني UNDP بالوزارة ، مشيرة إلى أن الدورة تأتى في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير برامج ونظم عمل التنمية المحلية وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية بما يحقق مبدأ تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية دورة تسويق الذات مؤسسياً وفردياً والتي ينظمها مركز سقارة في أسبوعه التاسع ، لافتة إلى تقدم الحكومة المصرية من خلال المؤسسات الحكومية والوزارات والمنظمات التابعة لها، العديد من الخدمات والمشاريع التى تفيد المواطنين، مما يتطلب القدرة على تسويقها بشكل ناجح لتعريف المواطنين بفائدتها وكيفية الحصول عليها وأهدافها، موضحة أن الدورة تهدف إلى تمكين المتدربين من معرفة أساسيات التسويق الناجح للمشاريع والخدمات الحكومية بما يتوازى مع أهمية كل مشروع، وبما يتناسب مع مفرداته وخصائصه وحجمه، وتبسيط مفاهيم الحملات التسويقية من الناحية النظرية، وتمكينهم من تنفيذ أكبر وأعقد الحملات بطريقة احترافية تتناسب مع تطلعات الإدارة المحلية لتنفيذ الحملات وإدارتها والإشراف عليها بطريقة مثالية للترويج للخدمات المحلية المقدمة للمواطنين.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية يشهد تنظيم الأسبوع الأول من دورة إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي والجودة والتي يستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم بالمحافظات، لافتة إلى أن الدورة تستهدف اكتساب المتدربين بتطبيق نظرية كايزن والتي تركز على فلسفة التحسين المستمر والمنهجي والتدريجي في الطريقة التي تتم بها الأمور، ولعمليات الإنتاج في العمل والتعرف على متطلبات التغيير المؤسسي الناجح، وإدارة التغيير وجعله كعنصر ناجح وحاسم في العمل وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية المستمرة في تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الأسبوع التاسع بخطة سقارة سيتضمن أيضًا تنظيم دورة برنامج إدارة المشروعات PMP والاجايل ويستفيد منها 30 متدرب ، لافتة إلى أهمية تلك الدورة في رفع مهارات العاملين بالمحليات بكيفية إدارة المشاريع ، واكتساب معلومات أكثر في مجال إدارة المشاريع مع دورة إدارة المشاريع الاحترافية PMP ، والحصول خبرات أعمق من خلال الدورة لتزيد من قدرتهم إدارة المشاريع بكفاءة أعلى ، كما تُمكن مديرو المشاريع من تعزيز معرفتهم وتنمية مهاراتهم الإدارية والقيادية بالإضافة إلى التعرف على استراتيجيات ومنهجيات إدارة المشاريع وكيفية تطبيقها بفاعلية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية ، أنه سيتم استمرار الدورة التخصصية استخدام اللغة الإنجليزية في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولى للأسبوع الثانى على التوالى ، منوهة إلى اهتمام الوزارة بإكساب العاملين بالمحليات لمهارات اللغة لتيسير عملية التواصل بإعتبارها أداة هامة للغة التواصل الدولية خاصة أن 85% من المنظمات الدولية تستخدم اللغة الإنجليزية باعتبارها واحدة من لغات العمل الخاصة بهم، لافتة إلى أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة وضع فى خطته التدريبية دورات تخصصية باللغة الانجليزية خاصة للعاملين في الإدارات التى تتطلب اللغة في تعاملاتها.