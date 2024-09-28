تدريب عملى للأطباء فى مؤتمر حميات قــنا الثالث عشر

انتهت فعاليات مؤتمر مستشفى حميات قــنا السنوي الثالث عشر، الذي تناول المؤتمر مشاكل الكبد الدهني؛ لتعريف الأطباء بالجديد في طرق التشخيص والعلاج.

وناقش المؤتمر طرق التعامل مع إرتفاع نسبة السكر فى الدم؛ للمرضي المحجوزين بغرف العناية المركزة، كما ناقش الطريقة الأمثل لعلاج إرتفاع نسبة السكر في الدم لدى مرضي الكبد.

فى سياقٍ متصل، استعرض المؤتمر بعض حالات الحميات التي ترددت علي مستشفي حميات قــنا في الآونة الأخيرة، علي أساتيذ وخبراء الطب المشاركون فى الفعاليات وورشة العمل؛ لمعرفة أنجع طرق التعامل معها.

وتناولت ورشة عمل مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بحميات قــنا، إجراء مناظير معدة، وقولون، و قنوات مرارية، واستئصال زوائد لحمية بالقولون، بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس، للوقوف على المشكلات التي قد تواجه الأطباء وكيفيه مواجهتها، لنقل الخبرات العلمية للأطباء العاملين بمستشفى العاصمة القنائية.

وكان الدكتور حازم عمر نائب محافظ قــنا؛ فى شارك فى افتتاح المؤتمر السنوي الثالث عشر لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بمستشفى الحميات بعاصمة المحافظة، نائباً عن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قـــنا.

وحضر المؤتمر، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتورة سمر عاطف الضبع وكيل مديرية الصحة بقــنا، والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء بقنا، والدكتور سيد الكاشف مدير عام مستشفى الحميات بقنا، والدكتور محمد عامر عفيفي أستاذ ورئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب جامعة الازهر، والدكتور محمد أحمد عمر أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والمناظير بكلية طب جامعة جنوب الوادي، والدكتور شمردن عزالدين أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بكلية طب قــنا، والدكتورة شيماء عرفات مدرس بقسم الجهاز الهضمي والمناظير بطب قــنا، وأطباء مستشفى حميات قـــنا.