صحة الفيوم تنظم دورة تدريبية للارتقاء بمنظومة العمل الوقائى

عقدت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية “برنامج الامراض المشتركة” دورتيين تدريبيتين لشرح بروتوكول التعامل مع الحالات المعقورة، وشرح نظام الميكنة “ الموقع الالكتروني” لفريق الامراض المعدية بصحة الفيوم، وذلك برعاية الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم و تحت اشراف الدكتور محمد عبد التواب مدير الشئون الوقائية، وفي ضوء الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الوقائي.



وحضر التدريب 90 من فريق الامراض المعدية بالمديرية وفريق مركز المعلومات بالمديرية و فرق الوقائي بالادارات الصحية، ومديري الوقائي بالمستشفيات وفرق مراكز الوقاية بالمستشفيات العام والمركزي (مسؤلي العقر، تمريض مركز الوقاية من مرض السعار،مدخلي البيانات بالمركز ).



وقام بالتدريب الدكتورة سارة فؤاد مسئول الأمراض المشتركة بالإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة نور حمدي وابراهيم يحيي، وحسن حمدي من فريق الامراض المشتركة بالاداراة العامة لمكافحة الأمراض المعدية، والدكتورة اسماء رشاد من فريق المركز القومي لمعلومات وزارة الصحة.

تطبيق النظام المميكن



وقد تم تطبيق النظام المميكن(الموقع الاكتروني لمراكز الوقاية من مرض السعار) لربط جميع مراكز الوقاية من مرض السعار (المراكز العشرة ) وهم مستشفي الفيوم العام (متوفر بها المصل واللقاح ) ومستشفي ابشواي المركزي ومستشفي طامية المركزي ومستشفي اطسا المركزي ومستشفي فيدمين المركزي و مستشفى سنورس المركزي ووحدة الغرق بإدارة اطسا ووحدة الشواشنة ووحدة المقراني ووحدة قوته.



وتم التدريب النظرى على مدار يومين بقاعات مدرسة التمريض ،بينما تم التدريب العملي فى اليوم الثالث حيث تم المرور علي جميع مراكز الوقاية من مرض السعار من قبل الفريق المركزي (فريق الامراض المشتركة)،الفريق المركزي لمركز المعلومات بوزارة الصحة،فريق الامراض المعدية بالمديرية ، فريق الامراض المعدية بالادارات الصحية، وقام بالتنسيق للتدريب الدكتورة مروة احمد فؤاد مدير ادارة الامراض المعدية بالمديرية.

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