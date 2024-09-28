الصين تدعو أمريكا للعقلانية في سياستها تجاهها

دعا وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، الولايات المتحدة للاستناد إلى فهم عقلاني في سياستها تجاه بلاده، بدلا من السير في نهج مزدوج يسعى إلى احتواء الصين من ناحية وطلب التعاون معها من ناحية آخرى .

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، عن وزير الخارجية الصيني قوله ـ خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في نيويورك الليلة الماضية على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة ـ :" يجب على الولايات المتحدة ألا تتعامل دائما مع الصين بوجهين: من ناحية تطوق الصين وتقمعها بشكل صارخ، ومن ناحية آخرى تجري حوارا وتعاونا معها كما لو كان كل شيء على ما يرام" .

وأضاف وانج يي: "بما أن الولايات المتحدة قد أعربت عدة مرات أنها لا تعتزم الدخول في صراع مع الصين، فإنها تحتاج بشكل أساسي إلى تكوين فهم عقلاني تجاه الصين، وإيجاد السبيل الصحيح للتعامل معها" .

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إجراء حوار باحترام، وتعزيز التعاون بروح المعاملة بالمثل، ومعالجة الخلافات بحكمة كبيرة، بدلا من التصرف عمدا كما يحلو لها من موقع قوة أو استخدام الأخطاء السابقة كذريعة لارتكاب المزيد من الأخطاء .

ولفت إلى أن الصين تعارض ما تمارسة الولايات المتحدة من قمع في مجال التجارة والتكنولوجيا، كما أنها لن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية تحت ذريعة حقوق الإنسان، داعيا الجانب الأمريكي إلى إزالة العقبات مع بكين من خلال إجراءات حقيقية.

كما دعا "وانج"واشنطن إلى الكف عن تسليح تايوان، ومعارضة استقلالها علنا، ودعم إعادة التوحيد السلمي للصين، فضلا عن عدم إثارة المشاكل في بحر الصين الجنوبي، وكذلك الكف عن تشويه سمعة الصين وجعلها كبش فداء وفرض عقوبات تعسفية عليها، والكف عن استخدام القضية الأوكرانية لخلق العداوة والتحريض على المواجهة بين التكتلات.