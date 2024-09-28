تطوير ورفع كفاءة شارع المتيت ببسيون في الغربسة

تابع اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية، بدء رش طبقه mco تمهيدا لفرد طبقه الاسفلت بشارع المتيت ببسيون بطول 1.4 كم وعرض 10 أمتار، وذلك لتحسين الحالة العامة للشوارع لتسهيل حركة المواطنين.

ووجه المحافظ، بمواصلة الجهود لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بسيون، وتكثيف الأعمال لانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير في أقرب وقت.

وأشار المحافظ، إلى أن الشوارع التي يتم رصفها ببسيون تعد من الشوارع الحيوية المهمة بمدينة بسيون، ومحاور رئيسيه تشهد كثافات مرورية كبيرة علي مدار اليوم ، وأعمال التطوير والرصف الجارية بهم ستساهم في تيسير الحركة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين .

وأكد الجندي على حرص واهتمام المحافظة بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية لفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.