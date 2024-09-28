في ساحة المسجد.. شاب يطعن إمام بالمعاش بعد الانتهاء من الصلاة بالمنوفية

أقدم أحد الشباب بالمنوفية، على طعن إمام مسجد بعد انتهاء صلاة الجمعة أمس وذلك ف ساحة المسجد، قبل أن يفر هاربا من المسجد وسط استغراب وذهول الموجودين مما حدث.

تلقت الأجهزة المعنية إخطارا من يفيد حادث طعن إمام مسجد بالمعاش، وذلك عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح مصدر، أن إمام المسجد المطعون يدعى ج، س بالمعاش، وفرَّ الشاب المتهم بعد تنفيذ جريمته وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لضبطه وتعقبه، ولا يزال الإمام يخضع للعلاج.

وأكد مصدر مسؤول بأوقاف المنوفية ، أن المجني عليه إمام بالمعاش وغير موظف حاليا بمديرية أوقاف المنوفية، ومعروف عنه السمعة الطيبة والسيرة الحسنة طوال مدة خدمته وبعد خروجه على المعاش في خدمة بيوت الله، ولا يعرف حتى الآن سبب إقدام إقدام التهم على هذا الفعل