وزير الشباب والرياضة يفتتح الملعب الخماسي بنادي «غار حراء» بالشرقية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية؛ الملعب الخماسي بنادى «غار حراء» بالزقازيق، والذى جاء ضمن جولته بالمحافظة اليوم السبت، والتى من المقرر أن تشهد العديد من المتابعات للانشطة وتنفيذ البرامج القومية والمحلية والافتتاحات المختلفة للعديد من المشروعات بالهيئات الشبابية و الرياضية.

وخلال الزيارة التي حضرها كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، و الاعلامي طارق علام ابن قرية الغار، ولفيف من النواب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الشرقية؛ تم الإشارة إلى أن تمت عملية الاحلال والتجديد بالملعب الخماسي بنادى غار حراء نحو 538.561 جنيها.

وتفقد وزير الشباب والرياضة؛ الأكاديميات والفرق الرياضية بنادى «غار حراء»، وكذلك «صالة اللياقة البدنية، وقاعة الألعاب الإلكترونية، ومعرض منتجات يدوية التابع للمجلس القومي المرأة فرع الشرقية».

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى دائما نحو تنفيذ الخطة الخاصة بالتطوير والصيانة والتجديد لكافة المرافق الخاصة بالهيئات الشبابية والرياضية، فى ضوء توجيها القيادة السياسية والتى تولى اهتمامًا كبيرًا بالخدمات المقدمة للشباب والنشء والرواد بمراكز الشباب والاندية الرياضية.

وأشار لمهندس حازم الأشموني، إلى أن هناك تعاون دائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، للإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية، باعتبارها متنفس هام للشباب، لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية.

ولفت الأشموني إلى أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية، وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.