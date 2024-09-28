السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

تطورات خطيرة للحرب على حزب الله.. ماذا شهدت الساعات الماضية؟ (شاهد)

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

 كشف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، تفاصيل التطورات المتلاحقة في لبنان، بعد القصف الكبير الذي استهدف مقر حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت خلال الساعات الماضية، ويقال إنه استهدف حسن نصر الله.

txt

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إمكانيات حزب الله محدودة ويجب ضبط النفس (فيديو)

txt

خبير علاقات دولية: قضاء إسرائيل على منظومات صواريخ حزب الله غير ممكن(فيديو)

 وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هذه الحرب متغيرة، وفيها تحول كبير في الشكل والمضمون والأسلحة المستخدمة.

حزب الله:

 أكد أن هناك اختراقًا معلوماتيًا كبيرًا لحزب الله، ظهر هذا واضحًا بعد تفجير أجهزة البيجر، ومتوقع حدوث أي هجوم في أي وقت على مناطق نفوذ حزب الله.
 ولفت إلى أن التصريحات الإيرانية خلال الأيام الماضية ترى أن هناك تصعيدًا غير مسبوق في الحرب بالمنطقة، ولكنها لن تتدخل في الحرب بشكل مباشر.

الحرب مسألة حياة أو موت:

 وأشار إلى أن الحرب مسألة حياة أو موت بالنسبة لبنيامين نتنياه، رئيس وزراء دولة الاحتلال، لافتًا إلى أن وقف الحرب يعني انتهاء مستقبل نتنياهو السياسي.
 

مواد متعلقة

خلافات الجيرة.. ضبط 6 أشخاص في مشاجرة بالمنشأه

ثلاثي هجومي في تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ليستر سيتي اليوم

وزير الخارجية والهجرة يشارك في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المنعقدة حول الوضع بفلسطين

لمدة يومين.. قافلة طبية مجانية بقرية فانوس في الفيوم

الجريدة الورقية