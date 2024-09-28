تطورات خطيرة للحرب على حزب الله.. ماذا شهدت الساعات الماضية؟ (شاهد)

كشف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، تفاصيل التطورات المتلاحقة في لبنان، بعد القصف الكبير الذي استهدف مقر حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت خلال الساعات الماضية، ويقال إنه استهدف حسن نصر الله.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هذه الحرب متغيرة، وفيها تحول كبير في الشكل والمضمون والأسلحة المستخدمة.

حزب الله:

أكد أن هناك اختراقًا معلوماتيًا كبيرًا لحزب الله، ظهر هذا واضحًا بعد تفجير أجهزة البيجر، ومتوقع حدوث أي هجوم في أي وقت على مناطق نفوذ حزب الله.

ولفت إلى أن التصريحات الإيرانية خلال الأيام الماضية ترى أن هناك تصعيدًا غير مسبوق في الحرب بالمنطقة، ولكنها لن تتدخل في الحرب بشكل مباشر.

الحرب مسألة حياة أو موت:

وأشار إلى أن الحرب مسألة حياة أو موت بالنسبة لبنيامين نتنياه، رئيس وزراء دولة الاحتلال، لافتًا إلى أن وقف الحرب يعني انتهاء مستقبل نتنياهو السياسي.

