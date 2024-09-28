خلافات الجيرة.. ضبط 6 أشخاص في مشاجرة بالمنشأه

أصيب عامل يبلغ من العمر 42 سنة يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج بجرح رضي بفروة الرأس وإشتباه كسر بعظام الجمجمة في مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وجرى ضبط طرفي المشاجرة وعصا شوم كانت بحوزة الأول من الطرف الثاني ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من : طرف أول "رفعت . م . ب . ع" 42 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وإشتباه كسر بعظام الجمجمة وعدد " 2 " آخرين، وطرف ثان "نبيل . ف . ف . س" 54 سنة عامل وعدد " 2 " آخرين الطرفان أبناء عمومه ومقيمان بذات الناحية .

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني " صا شوم" وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول المشار إليها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل بمقطورة من الخلف حال توقفها على جانب الطريق نتج عنه مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين ونقل الجثامين والمصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي الجديدة وأخميم المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "شريف . ع . ح . ح" 48 سنة سائق يقيم دائرة المركز اصطدم بالسيارة نقل بمقطورة قيادة "محمود . ج . ع . م" 45 سنة سائق يقيم بمحافظة المنيا من الخلف حال توقفها على جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة كل من :- "مصطفى . ق . ك . م" 20 سنة عامل و"محمود . ف . م . ا" 19 سنة طالب وعبد الله . م . ع . ع 33 سنة عامل و"مصطفى . م . م . م" 33 سنة عامل و"السيد . م . ا . ع" 32 سنة حاصل علي دبلوم يقيمون دائرة المركز من مستقلي السيارة الأولى وتم نقل الجثامين لمستشفتي أخميم المركزي وسوهاج الجامعي الجديدة .

وإصابة كل من :- قائد السيارة الأولى بكدمات بالرأس ومستقلي السيارة الأولى "محمود . خ . م . ا" 42 سنة عامل بكسر بالقدم اليسرى والطفل "محمد . ا . ع . م" 15 سنة طالب بجرح بفروة الرأس و"أحمد . ا . ح . ح" 27 سنة عامل بكدمات بالظهر و"الأمير . ح . ا . ح" 28 سنة عامل بكدمات متفرقة بالجسم والطفل "رزق . م . ط . ع" 12 سنة طالب بجرح بفروة الرأس و"خالد . ا . ف . ح" 22 سنة عامل بكدمات متفرقة بالجسم و"هلال . م . م . ر" 21 سنة عامل جرح باليد اليمني وكدمات متفرقة بالجسم و"محمود . ر . ع . ر" 20 سنة عامل بكدمات متفرقة بالجسم يقيمون دائرة المركز وحسن م را 35 سنة عامل باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات متفرقة بالجسم يقيم بدائرة مركز سوهاج وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين قرروا بمضمون ما سبق .