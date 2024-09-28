نائب لبناني: المنطقة أمام متغيرات سياسية وأحداث عسكرية خطيرة قد تصل لمواجهة أشمل

أكد النائب بالبرلمان اللبناني عبدالرحمن البزري، أن لبنان يعيش الآن حالة حرب مفتوحة وأصبحت كل المناطق عرضة للاعتداءات الإسرائيلية، مضيفا أن منطقة الشرق الأوسط أمام متغيرات سياسية حقيقية وأحداث عسكرية خطيرة ربما تصل إلى مواجهة أشمل.

وقال البزري ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت إن القصف الإسرائيلي لا يميز بين مناطق مدنية وغيرها، مشيرا إلى أن هذا العدوان لن يكون له رادع سياسي وبالتالي فإن الرادع الوحيد هو التصعيد المقابل، مضيفا أن المرحلة القادمة ستشهد التصعيد والتصعيد المقابل وهو دفاع عن النفس مشروع.

وبشأن تحريك الولايات المتحدة لحاملة الطائرات إلى الشرق الأوسط والدفع بنحو 40 ألف جندي للمنطقة، أضاف البزري "للإسف كل التحركات الأمريكية تهدف إلى حماية إسرائيل وهذه التموضعات تخص حماية هذا الكيان"، مؤكدا أن هناك جغرافيا سياسية جديدة لمستقبل المنطقة يفرضها التصعيد العسكري في غزة ولبنان.

ويشهد لبنان منذ أمس /الجمعة/ تصعيدا عسكريا خطيرا مع تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق واسعة في الجنوب والبقاع، امتدادا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان، فيما وصف مراقبون الغارات الإسرائيلية الأخيرة، بأنها الأعنف منذ بداية التصعيد العسكري مطلع الأسبوع الماضي.