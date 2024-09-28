تعرف على مناطق فصل التيار الكهربائي اليوم بالغردقة

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة منها المنطقة بجوار ميشلان وبنك مصر وشارع السلام بالغردقة، وذلك يوم غد السبت، كما سيتم فصل التيار عن منطقة 6000 وحدة بالغرقة يوم الأحد المقبل.

وأكد بيان لمركز عمليات المحافظة، أنه سيتم فصل التيار من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، طبقا للإخطار الوارد من قطاع كهرباء البحر الأحمر.

يذكر أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تقوم بتوفير 200 ميجاوات لتغذية محافظة البحر الأحمر، ويتم استثناء مدن محافظة البحر الأحمر من أي تخفيف للأحمال صيفا.