بعد رحيلها.."حياة منغم" تاريخ مليئ بالكفاح والعمل للأم المثالية بشمال سيناء

رحلت عن عالمنا حياة إبراهيم مغنم، الأم المثالية لعام 2022، بمحافظة شمال سيناء، وعضو لجنة المرأة بحزب الوفد، عن عمر يناهز 59 عامًا، بعدما كانت نموذج ومثال حي على تحدي الذات ومواجهة الصعاب.

عاشت الراحلة «حياة»، سنوات مليئة بالكفاح والعمل من أجل تربية وتعليم ابنائها، منذ وفاة زوجها من ما يقارب 20 عامًا.

محطات في حياة الأم المثالية بشمال سيناء حياة ابراهيم منغم

استطاعت الأم المثالية الراحلة، أن تسطر أسمها بحروف من ذهب في قائمة النماذج الملهمة للأمهات التي تغلبت علي مصاعب الحياة وبلغت هدفها أن تكون الأم والأب فى آن واحد حتي عبرت بأبنائها وحصدوا مراكز التفوق والنجاح في المراحل التعليمية المختلفة.

وفي عام 2022 حصدت «حياة» لقب الأم المثالية من وزارة التضامن الإجتماعي دون السعي لهذا اللقب أو التقدم بالأوراق والمستندات للمسابقة وهو ما أدخل البهجة والسعادة لديها وجعلها فخورة بما قدمته لأبنائها .

كافحت الأم الراحلة في ظروف الحياة الصعبة للاطمئنان علي ابنائها، حتي حصدوا المراتب الأولي في الثانوية العامة، وتخرجت ابنتها شروق من كلية التربية الخاصة، بينما تخرج نجلها محمد من كلية التربية الرياضية جامعة العريش .