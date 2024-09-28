رئيس جمعية مجاهدي سيناء: وفاة حياة مغنم الأم المثالية صدمة لكل الأهالي

صرح الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، ومنسق مجلس مشايخ وسط سيناء، أن محافظة شمال سيناء، تعيش حالة من الحزن بعد سماع خبر وفاة الحاجة حياة إبراهيم مغنم الفائزة بجائزة الأم المثالية بالمحافظة لعام 2022، وذلك بعد صراع مع المرض استمر لعدة أسابيع بمستشفى العريش العام. وكان هناك متابعة مستمرة من كافة القيادات التنفيذية والشعبية إلى حاله عضو لجنة المراء السيناوية والأم المثالية

وقال ابو جهامة، أن السيدة حياة إبراهيم، حاصلة على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس، قد فازت بجائزة الأم المثالية على مستوى محافظة شمال سيناء، بسبب قصة أمومتها، فى حياتها العملية والمشاركات الاجتماعية وقصة حياتها

وقال ابو جهامة، شيّع أهالي محافظة شمال سيناء، جنازة الأم المثالية بعد صلاة الجمعة وسط حالة من الحزن على فراقها.ووسط حضور من كافة القيادات السياسية والتنفيذية واهالى قبيلة السوركة وال غانم وقبيلة البراهمة وكافة القبائل والعائلات البدوية

وأكد أن بعد وفاة زوج حياة مغنم الأم المثالية ،كانت الأم والأب، إلى أولادها وتخرجت ابنتها من كلية التربية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ومحمد ابنها الأصغر طالب فى كلية التربية الرياضية بجامعة العريش وفاة الحاجة حياة صدمة لامهات شمال سيناء

وأشاد بموقف أسرة زوجها الذين ساندوها فى تربية الابناء بعد وفاة زوجها وهذة طبيعة العائلات البدوية فى شمال سيناء

وأضاف النائب إبراهيم رفيع ابن قبيلة الحويطات، أن سماع خبر وفاة اختنا حياة مغنم الأم المثالية صدمة كبيرة إلى أهالى شمال سيناء وجنوب سيناء، مشيراً إلى أن الحاجة حياة قصة كفاح فى تربية اخرتها بعد وفاة زوجها وكانت فعلا الأم المثالية للجميع وأكثر نساء الجنوب والشمال فى حالة من الحزن الشديد وقدمت قبيلة الحويطات العزاء إلى الأسرة