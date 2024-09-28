صحة الإسكندرية تشارك في الاحتفال باليوم العالمى للصم وضعاف السمع

شاركت مديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، في الماراثون المقام للاحتفال باليوم العالمى للصم وضعاف السمع بمشاركة نوادى من خلال لجنة الصم وضعاف السمع بالمنطقة الروتارية والذي انطلق عند مكتبة الاسكندرية و انتهى عند قلعة قايتباي وقد انطلق من جميع محافظات مصر في نفس التوقيت لمشاركة ضعاف السمع الاحتفال باليوم الخاص بهم و تقديم كل الدعم الذي يحتاجون إليه.

جاء دلك فى إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" و التي تؤكد على التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين، وضمن الحملة القومية "١٠٠ يوم صحة" والتي تهدف لتكثيف الخدمات الطبية وإتاحتها لجميع فئات المجتمع.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الرعاية الأساسية و الشئون الوقائية، شاركت فرق المبادرات التابعة لمنطقة الجمرك الطبية تحت إشراف الدكتور مراد ظريف مدير عام المنطقة بتفعيل المبادرات الرئاسية للصحة العامة من خلال تقديم خدمات مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي و دعم صحة المرأة و كذلك مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كما تم تقديم خدمات التثقيف الصحي ورفع الوعي الصحي للمترددين والإجابة عن كل تساؤلاتهم فيما يخص الصحة لتصحيح اي معلومات مغلوطة عن طريق فرق الثقافة الصحية والإعلام و التربية السكانية،

ولتحقيق أقصى استفادة للمترددين فقد تم الاستعانة بفرق دعم ذوي الهمم بالمديرية تحت إشراف الدكتورة فاطمة رجب للترجمة للغة الإشارة حتى يتم التواصل الفعال مع كل الحضور. ،كما تم عمل ندوات بلغة الإشارة للتوعية عن ضرورة الاكتشاف المبكر عن الأمراض المختلفة وكيفية الاستفادة من المبادرات الرئاسية للصحة العامة والتنويه عن تواجدها بجميع الوحدات الصحية.

وقد تم تقديم تكريم للدكتورة وكيل مديرية الصحة من أجل التعاون المثمر والمشاركة الفعالة والاهتمام بإتاحة تقديم الخدمات الصحية للأشخاص الصم و ضعاف السمع في الاسكندرية كما تم تكريم الفرق المشاركة من صحة الإسكندرية.