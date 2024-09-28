الوداد المغربي يهنئ الزمالك بلقب السوبر الأفريقي

حرص نادي الوداد البيضاوي المغربي على تهنئة الزمالك بعد تتويجه بكأس السوبر الأفريقي.

كتب نادي الوداد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" يتقدم نادي الوداد الرياضي بخالص التهاني لنادي الزمالك المصري بمناسبة تتويجه بلقب السوبر الأفريقي، تمنيتنا لكم بمزيد من النجاحات والانجازات.

وجاءت هذه التهنئة بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الزمالك والأهلي في الوقت الأصلي، حيث سجل وسام أبوعلي الهدف الاول للأهلي قبل ان يسجل ناصر منسي هدف التعادل للزمالك، وفي ركلات الترجيح، نجح الزمالك في الفوز بنتيجة 4-3.