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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الوداد المغربي يهنئ الزمالك بلقب السوبر الأفريقي

الزمالك
الزمالك

حرص نادي الوداد البيضاوي المغربي على تهنئة الزمالك بعد تتويجه بكأس السوبر الأفريقي.

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الوداد المغربي يهنئ الزمالك بلقب السوبر الأفريقي

كتب نادي الوداد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" يتقدم نادي الوداد الرياضي بخالص التهاني لنادي الزمالك المصري بمناسبة تتويجه بلقب السوبر الأفريقي، تمنيتنا لكم بمزيد من النجاحات والانجازات.

وجاءت هذه التهنئة بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الزمالك والأهلي في الوقت الأصلي، حيث سجل وسام أبوعلي الهدف الاول للأهلي قبل ان يسجل ناصر منسي هدف التعادل للزمالك، وفي ركلات الترجيح، نجح الزمالك في الفوز بنتيجة 4-3.

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