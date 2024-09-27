100 ألف جنيه ارتفاعاً في أسعار سيارات فولفو XC60 بدايةً من اليوم

شهدت أسعار السيارات خلال شهر سبتمبر الجاري، تغيرات جديدة في السوق المصرية حيث شهدت مختلف الموديلات ارتفاعات متفاوتة.. واستمراراً لموجة الزيادات الحالية، أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكيل علامة ڤولڤو في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات فولفو في مصر بدايةً من اليوم.

أسعار سيارات فولفو XC60

وفقاً للقائمة الجديدة لأسعار سيارات فولفو في مصر، شهدت أسعار سيارات فولفو XC60 التي تقدم بفئة واحدة من التجهيزات زيادات سعرية جديدة.

وبحسب القائمة الجديدة الصادرة عن مجموعة عز العرب للسيارات، بلغ مقدار الزيادة على أسعار سيارات فولفو XC60 نحو 100 ألف جنيه.

وأصبح سعر السيارة فولفو XC60 بعد الزيادة الجديدة 4 مليون و200 ألف جنيه، بدلاً من 4 مليون و100 ألف جنيه.

تقدم فولفو XC60 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لترًا قادر على توليد قوة 249 حصان وأقصى عزم دوران 350 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، حيث تأتي بنظام دفع أمامي في الفئة الأولى وزمن تسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 7.0 ثواني، بينما الفئة الأعلى من السيارة XC60 تعتمد على نظام الدفع الكلي للعجلات ويتقلص زمن التسارع إلى 6.9 ثواني.

بينما لم تشهد باقي طرازات فولفو المتوافرة في مصر أي زيادات جديدة وفقاً للقائمة الجديدة الصادرة عن مجموعة عز العرب للسيارات وكيل علامة فولفو.