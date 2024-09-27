الشاي الصيني.. مفيد لضغط الدم والجهاز الهضمي

يُعد الشاي الصيني الطبي، الذي يُزرع في مقاطعتي الشاي الرئيسيتين هاينان وسيتشوان، صنفًا فريدًا من نوعه ينمو على أشجار "الشاي" التي يبلغ طولها عدة أمتار.

تتشكل الخصائص الطبية المعروفة للشاي من هذا التنوع من خلال وجود عدد كبير من العناصر الدقيقة المفيدة في أوراق الشاي، والتي لا تسمح فقط بتحفيز العمليات الحيوية، ولكن أيضًا لتدمير الميكروبات المسببة للأمراض بنجاح، ويتم تعزيز هذه الظاهرة من خلال تقنية الحد الأدنى من التخمير، والتي تحافظ بشكل كامل على الخصائص العلاجية المعجزة للشاي الطبي، وفقًا لتقارير MedicForum.

هذا الشاي الشعبي له تأثير معرق ومدر للبول، ويمكن أن يحسن عمل الجهاز الهضمي، ويعيد ضغط الدم إلى طبيعته، ويقاوم نزلات البرد، ويخفف الصداع وتعب العضلات.

ولكن الأهم من ذلك، أن الاستهلاك المستمر للشاي العلاجي هو وسيلة فعالة للوقاية من السرطان، والتي أثبتت مرارا وتكرارا فعاليتها في الممارسة العملية، ونظرًا لهذه الخصائص الفريدة، غالبًا ما يتم إضافة الشاي الطبي إلى الأصناف الشائعة الأخرى بنسب صغيرة.

في الصين القديمة، كان الشاي الطبي يعتبر المكون الرئيسي للأدوية العشبية، القادر على استعادة الصحة بسرعة، بينما يعطي في الوقت نفسه إحساسًا لطيفًا بالطعم يتم الحصول عليه أثناء تذوق أوراق الشاي العطرية والمريرة قليلاً.