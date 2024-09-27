السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

عبد العاطي يبحث مع وزير خارجية بنجلاديش التعاون في السياحة والأدوية والمنسوجات

بوابة الوفد الإلكترونية

التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، بـ "توحيد حسين"، مُستشار الشئون الخارجية بحكومة بنجلادش المؤقتة، وذلك على هامش الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب وزير الخارجية عن اعتزاز الجانب المصري بمسار العلاقات بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على دفع التعاون على مختلف الأصعدة مع بنجلادش، ولاسيما في مجالات التجارة والسياحة والصناعات الدوائية والمنسوجات، منوهاً إلي أهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك للدفع بآفاق التعاون الاقتصادي.

عبر الوزير عبد العاطي أيضاً عن تقديره للتنسيق والتعاون القائمين بين البلدين في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، مؤكداً أهمية مواصلة التشاور حول القضايا الملحة التي تهم الدول النامية والدول الإسلامية.

كما تبادل الوزيران الرؤي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بما يحقق مصالح البلدين، بما في ذلك عبر استئناف آلية التشاور السياسي القائمة بين البلدين.

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