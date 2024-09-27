تعرض لاعب كرة قدم بنادي السكة الحديد، للاعتداء على يد مجهولين بمنطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة.

مجهولين يقطعون يد لاعب نادي السكة الحديد

وأوضحت التحريات الأولية، إصابة لاعب بنادي السكة الحديد، بجرح قطعي متهتك باليد اليسرى وعدد من الكسور، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، إشارة من قسم شرطة كرداسة، يفيد ببلاغ تعرض لاعب كرة قدم بنادي السكة الحديد للاعتداء بالضرب من قبل مجهولين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

محاكمة سعد الصغير بتهمه سب وقذف طليقته برلنتي

كما تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا السبت ، محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته هدير محمد الشهيرة بـ برلنتي، في اتهامهما بسب وقذف طليقته رانيا صالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، في المحضر رقم 105 لسنة 2023، أن طليقة سعد الصغير رانيا صالح تقدمت بدعوى ضد طليقها سعد الصغير، وأيضا هدير محمد لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والقذف عبر وسائل الاتصال.

وتبين من تقرير الفحص الفني الذي تم باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة للرسائل المرسلة إلى طليقة سعد الصغير، أن المستخدم الفعلي للشريحة التي أرسلت الرسائل هي هدير محمد الشريف.

وأوضح تقرير الفحص الفني، أن المذكورة تقيم في مركز زفتى الغربية، وأن تحريات جهات البحث الفنية أكدت ما جاء بمضمون التقرير الفني من أن سالفة الذكر هي مرتكبة الواقعة ولم تتوصل التحريات لدور المطرب سعد الصغير.