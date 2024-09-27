مخاطر ارتفاع ضغط الدم على الأطفال

توصل باحثون من جامعة روتشستر إلى أن مشاكل ضغط الدم لدى الأطفال يمكن أن تؤدي إلى مشاكل خطيرة على صحتهم.

ثبت أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر سلباً على المهارات المعرفية لدى الأطفال، لذلك عندما تظهر العلامات الأولى لهذا المرض يتحدث الأطباء عن ضرورة علاج الأطفال.

يمكن أن تحدث مشاكل ضغط الدم عند الأطفال في سن مبكرة، ولكن في كثير من الأحيان تظهر في وقت لاحق، في مرحلة المراهقة، عندما تحدث التغيرات الهرمونية في الجسم ومع ذلك، حتى في سن 12-14 عامًا، يؤثر ارتفاع ضغط الدم سلبًا على القدرات الفكرية للشخص.

أجرى العلماء اختبارات وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن مكافحة ارتفاع ضغط الدم لدى الطفل يجب أن تبدأ بمجرد تشخيصه، ويمكن أن يكون للانتصار المبكر على هذا المرض تأثير إيجابي على الصحة، وإذا لم تبدأ المعركة في الوقت المحدد، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض القدرات المعرفية للشخص.

وسجل الأطفال الذين عانوا من ارتفاع ضغط الدم درجات أقل في اختبارات الذاكرة اللفظية والبصرية، وكانت لديهم أيضًا مهارات التحدث وسرعة التعلم أقل بكثير، ويرجع ذلك إلى ضعف الدورة الدموية في الدماغ، والذي يحدث إذا أصيب الطفل بارتفاع ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، تؤثر مشاكل ضغط الدم أيضًا على نوم المراهق أو الطفل، وتنخفض جودة النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير وتتأثر الوظيفة.