شهدت منطقة سجن طرة ، حادث تصادم انتهى بمصرع 5 أشخاص، وتبين من المعاينة أن الحادث وقع بين سيارة نقل مقطورة وسيارتين ملاكي، ثم اصطدمت المقطورة بسور سجن طرة، أعلى طريق الأوتوستراد.

مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل مقطورة وسيارتين ملاكي بسجن طرة

جرى إخطار غرفة عمليات النجدة بالحادث وكذلك غرفة مرور القاهرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتم نقل الجثث لمستشفى مبرة المعادي ورفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.

وتقوم جهات التحقيق بسماع شهود العيان لمعرفة المتسبب في الواقعة التي أودت بحياة 5 أبرياء، تحرر محضر وباشرت النيابة التحقيق وصرحت بسرعة إنهاء إجراءات الدفن عقب الانتهاء من قيام الطب الشرعي بكتابة تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث تصادم 3 سيارات بـصفط اللبن

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث تصادم 3 سيارات ما بين ملاكي ونقل، اتجاه صفط اللبن، وهو ما تسبب في إصابة سيدة ونجلها، وتوقف حركة السيارات أمام القادم بالطريق الدائري اتجاه منطقة صفط اللبن.

البداية كانت عندما، تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري مروع، وذلك بعد تصادم 3 سيارات ملاكى ونقل، اتجاه صفط اللبن، وهو ما تسبب في توقف حركة السيارات أمام القادم على الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن.

وعقب ذلك اتجهت الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف وإعادة حركة المرور إلى الطريق مرة أخرى.