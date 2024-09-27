مع اقتراب الشتاء.. كيفية العناية بكعب القدم

كل فتاة تريد أن تكون جذابة قدر الإمكان، لذلك يجب أن تكون جميع أجزاء الجسم مثالية، وينبغي أيضا الاهتمام بالقدمين، لأن الكعب الخشن غالبا ما يخيف انتباه الشاب عن الأرجل الجميلة.

مع مرور الوقت، يصبح كعب كل شخص خشناً وغير جذاب للعين، ويرجع ذلك إلى حركة الإنسان المستمرة والعديد من العوامل الأخرى، والفتيات اللاتي لا يوجد في كعوبهن أي تشققات وناعمة أعطتهن الاهتمام الكافي لمثل هذه النتيجة، قبل أن تبدأي في العناية بكعبيك، من المفيد معرفة الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى عودتهما إلى حالتهما الخشنة، وهي:

1- السبب الرئيسي لخشونة الكعب هو سوء النظافة لهذا الجزء من الجسم ويجب عليك الاستحمام، وإذا أمكن، الاستحمام كلما أمكن ذلك ويجب ألا تنسى جلد قدميك سيؤدي الإهمال إلى عواقب غير مرغوب فيها سيكون التعامل معها أكثر صعوبة.

2- المواد الصناعية لا تسمح بمرور الهواء مما يؤدي إلى تعفير القدمين مثل لبس الجوارب لمدة طويلة.

3- كما أن التغذية السليمة تؤثر بشكل كبير على كامل الجسم بما في ذلك القدمين، يمكن أن تؤدي الكميات غير الكافية من الفيتامينات المطلوبة إلى خشونة الكعب.

4- لا ينصح بالمشي حافي القدمين حول المنزل، فالأقدام العارية معرضة لخطر تشقق الكعب عدة مرات.

5- الأحذية التي تم شراؤها من المتجر يمكن أن تؤثر أيضًا على تطور الكعب الخشن، ويجدر شراء الأحذية التي لا تسمح بدخول كمية كبيرة من ضوء الشمس وتمنع التشقق أيضًا.

كيفية التعامل مع خشونة الكعب في المنزل

في البداية، عليك اتباع جميع قواعد العناية بقدميك، وهذا لن يساعد على منع خشونة الكعب بشكل كامل، لكنه سيمنعها من الوصول إلى مرحلة صعبة وكلما تم إهمال الكعبين، أصبح من الصعب عليهما العودة إلى نعومتهما السابقة.

يجب عليك أيضًا القيام بحمامات القدم، بفضل مجموعة واسعة من التراكيب، يمكنك العثور على الحمام الأنسب، ولن تجعل بشرة قدميك أكثر نعومة فحسب، بل ستعمل أيضًا على استرخاء جسمك بالكامل.

يوصى بعمل مثل هذه الحمامات قبل النوم. هذا يرجع إلى حقيقة أن المزيد من الضغط على الكعب أمر غير مرغوب فيه، لذلك يجب اتباع قواعد العناية بالكعب، وسيصبح جلد قدميك مثل جلد الطفل.