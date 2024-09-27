شاب ينهي حياه جاره في مشاجرة بالمطرية

شهدت منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة، مقتل شخص على يد آخر إثر مشاجرة حدثت بين سيدتين، تطورت تلك المشاجرة حتي قام الأزواج بالتدخل، أسفر عن قيام أحد الأشخاص بإنهاء حياة المجني عليه باستخدام سلاح ابيض.

خناقةستات .. تقود شاب لانهاء حياه جاره في مشاجرة بالمطرية

وكانت البداية بتلقي غرفة علميات النجدة بمديرة أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل بمنطقة المطرية بالقاهرة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي محل البلاغ.

وبالفحص تبين الجريمة وقعت على إثر مشاجرة نشبت بين سيدات جيران الشارع وتدخل الأزواج في المشاجرة وقام شخص بواسطة سلاح ابيض بإنهاء حياة المجني عليه، وتم نقل الجثة الي المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة وتولي النيابة التحقيق.

علي علاقة بزوجة خاله.. كشف لغز غموض العثور على جثة شاب بمنزل جدته بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، لغز العثور على جثة شاب بشرفة منزل جدته بإحدى قرى مركز أبو حمص، حيث تبين أنه أثناء محاولة الشاب التسلل عبر السطح لمقابلة زوجة خاله، التي تربطه بها علاقة عاطفية، اختل توازنه وسقط أرضًا، مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والتي قررت التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

ترجع أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة محمد. ع. ن، 25 عاما، ملقى على وجهه بأرضية شرفة الطابق الأرضي بمنزل جدته لوالدته، وبمناظرة الجثة تبين وجود جروح بالرأس وكسر بالجمجمة وكسر بالساق اليسرى.

وعلى الفور قرر مدير أمن البحيرة، تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، حيث تبين من التحريات أن الشاب يقيم في قرية أخرى وتسلل لمنزل جدته وصعد لسطح المنزل، لوجود علاقة عاطفية بينه وزوجة خاله الذى يعمل خارج مصر لمقابلتها، وأثناء نزوله من أعلى سطح المنزل للدخول للشقة فى الطابق الثاني من خلال البلكونة، اختل توازنه وسقط أرضا مما تسبب في إصابته التى أودت بحياته.

وباستدعاء المذكورة، اعترفت بوجود علاقة عاطفية بينهما، وأضافت أنه اتصل بها وأبلغها بحضوره لمقابلتها من خلال الدخول من أعلى سطح المنزل حتى لا يراه أحد، وأثناء نزوله سقط أرضا وحدثت إصابته التي أودت بحياته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.