عصام السيد: اعتصام المثقفين شرارة ثورة 30 يونيو ضد نظام الإخوان البائد

تحدث المخرج المسرحي الكبير عصام السيد عن اعتصام المثقفين قبل ثورة 30 يونيو.



وقال عصام خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة إن هذا الاعتصام كان بمثابة الشرارة الأولى التي ألهبت حماس المصريين للوقوف في وجه نظام الإخوان البائد.



وأضاف أن هذا الاعتصام شمل مجموعة كبيرة من مثقفي ورموز مصر.

وفي سياق آخر.. دافع المخرج المسرحي الكبير عصام السيد عن الفنان الراحل محمود ياسين وعمله في المسرح قائلا: لم يكن محمود ياسين نجما فنياً فقط، وإنما كان نجما إداريا أيضا أثناء في رئاسة المسرح القومي، لأنه نجح في مد عرض المسرحيات التي تلقى رواجا جماهيريا إلى سنوات بعدما كان يقتصر عرضها على شهر واحد.



ولفت إلى أن اختياره أبطال مسرحية "أهلا يا بكوات" أثار دهشة عدد من العاملين في الحقل المسرحي، بسبب الاستعانة بالفنانين حسين فهمي وعزت العلايلي.

وأكد، أن المنتقدين استندوا إلى كيفية الاستعانة بـ"جانات" السينما مثل حسين فهمي وعزت العلايلي في عمل مسرحي يعتمد على الكوميديا.

وأوضح السيد خلال اللقاء أن حسين فهمي وعزت العلايلي كانا لديهما رغبة في تقديم شئ مختلف بالمسرح.

ولفت إلى أن حسين فهمي كان لديه عدد من الملاحظات على الفصل الأول من المسرحية، ولكنه عندما قرأ الفصل الثاني اقتنع تماما بالنص، لأنه يعتمد على خلق حالة من التناقضات.