استعدادات مكثفة بجامعة المنصورة لبدء العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024—2025 م والذي يبدأ غدًا، السبت ، وقد شملت الاستعدادات تنفيذ أعمال الصيانة للمباني والمُدرجات والقاعات الدراسية، مع التأكيد على جاهزية المدن الجامعية ووسائل السلامة في جميع المنشآت و تواجد أعضاء هيئة التدريس في الحرم الجامعي منذ اليوم الأول للدراسة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، واعلان الجداول الدراسية لضمان تنظيم العملية التعليمية.



وأشار أن الأنشطة والفعاليات التى ستنظمها الجامعة مع بداية العام الدراسى وعلى مدار العام، تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".



وأضاف أنه سيتم تنظيم حفل استقبال بكل كلية، احتفالًا باستقبال العام الجامعى الجديد، إلى جانب إعلان الجداول الدراسية وجداول الأنشطة.



وأكد الدكتور محمد عطية البيومى ناب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب أن الجامعة استعدت للعام الدراسى الجديد بتطوير البنية التحتية داخل الحرم الجامعى، من خلال تحديث القاعات الدراسية والمختبرات وتزويدها بأحدث التقنيات التعليمية، لضمان توفير أفضل بيئة تعليمية للطلاب، وإجراء صيانة شاملة للمرافق الجامعية.



كما تم وضع جدول لتنفيذ خطط الأنشطة الطلابية المتنوعة، من رياضية وفنية وثقافية، التي تُعد من أسس التعليم وتعزز الروابط بين الطلاب، مما يسهم في دمجهم بالمجتمع .

وإقامة ندوات توعوية وثقافية لتعزيز الانتماء لدى الطلاب، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية، لتعريف الطلاب بحجم الإنجازات الوطنية وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة.



كما أكد على جاهزية المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين، بعد الانتهاء من صيانة المدن الجامعية ، وتحديث الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والإقامة، وتفعيل العديد من الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية؛ لتعزيز تجربة الطلاب داخل المدينة الجامعية.



الجدير بالذكر أن العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ، سيبدأ غدًا السبت الموافق ٢٨ سبتمبر الجارى، وذلك لمدة ١٤ أسبوعًا بالنسبة للفصل الدراسى الأول، وفقًا للجدول الزمنى الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات.

وتنتهى الدراسة فى الفصل الدراسى الأول يوم الخميس ٢ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت ٤ يناير ٢٠٢٥، وتنتهى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسى اعتبارًا من السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥، وتنتهى الخميس ٦ فبراير ٢٠٢٥.



ويبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت ٨ فبراير ٢٠٢٥، وتستمر الدراسة فيه لمدة ١٦ أسبوعًا، تنتهى يوم الخميس ٢٩ مايو ٢٠٢٥، لتُعقد بعدها امتحانات الفصل الدراسى الثانى، خلال شهر يونيو ٢٠٢٥، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.