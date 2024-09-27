استقبال حار من جماهير الزمالك للاعبين

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها مساء اليوم الجمعة.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تفقد أرضية ملعب المملكة فور الوصول وقبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

وحرصت جماهير الزمالك المتواجدة باستاد المملكة أرينا على الهتاف للاعبين والجهاز الفني وطالبتهم بالفوز ببطولة السوبر الأفريقي.