اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻳﻤﻦ ﻣﺤﺴﺐ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﺗﺤﻮل اﻟﻨﺰاع ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان إﻟﻰ ﺻﺮاع إﻗﻠﻴﻤﻰ

طالب النائب الدكتور، أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى، بسرعة وقف إطلاق النار، وإنهاء القتال الدامى فى السودان الشقيق.

وقال «محسب»، إنه لا بديل عن التوصل لاتفاق عاجل بين طرفى الصراع، لنجاح المرحلة الانتقالية فى السودان، مؤكداً ضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء.

وثمن عضو مجلس النواب، الجهود المصرية لتحقيق السلام الشامل والاستقرار فى السودان، وسلامة أراضيه وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، وصون كافة مؤسساته الوطنية.

وشدد «محسب» على أن الحرب الأهلية الممتدة على مدى 17 شهراً جعلت السودان الشقيق يعيش أسوأ أزمة إنسانية، بعدما أجبر ملايين السودانيين على ترك منازلهم فراراً من المجاعة والتطهير العرقى، فضلاً عن انتشار الأوبئة والكوليرا التى حصدت أرواح الآلاف.

وحذر وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، من تحول الحرب فى السودان إلى صراع إقليمى، مشدداً على ضرورة مشاركة المجتمع الدولى فى تحمل أعباء هذه الأزمة الإنسانية نتيجة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023، حقناً للدماء ومنعاً لاتساع بؤر النزاع.