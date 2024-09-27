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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأهلي يصل ملعب المملكة آرينا لخوض مباراة السوبر الأفريقي

إمام عاشور لاعب الأهلي
إمام عاشور لاعب الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي إلى ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، لخوض مواجهة الزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

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السوبر الافريقي.. بعثة الاهلى تتجه لملعب المملكة أرينا

وكان الفريق قد أدى مرانًا خفيفًا صباح اليوم داخل فندق الإقامة للتأكيد على جاهزية اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا، وفي إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية للاعبين شرح خلالها بعض النقاط الفنية والجوانب الخططية وشرح التكليفات المحددة لكل لاعب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

وتنطلق مواجهة الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويديرها الحكم الليبي معتز الشلماني.

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