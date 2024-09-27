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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إسماعيلي 2010 يفوز على الإنتاج الحربي بخماسية في الدوري

الإسماعيلي والإنتاج
الإسماعيلي والإنتاج الحربي مواليد 2010

فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2010، على نظيره الإنتاج الحربي، بخماسية دون رد، فى المبارة التى جمعت الفريقين عصر اليوم، الجمعة، على ملعب الأخير بالقاهرة، في ثاني جولات دوري الجمهورية للناشئين.

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أهداف لاعبي جاءت عن طريق، محمد عطا هدفين ويوسف محمد محسن أبوجريشة وأحمد عبدالمجيد ويوسف محمود بواقع هدف لكل منهم، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط في مسيرته ببطولة الناشئين.

بدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من، أحمد محمد في حراسة المرمى، ومحمد عطا و ياسين محمد و معاذ أيمن كمال ( إبراهيم الوكيل ) وأحمد عبدالمجيد في خط الدفاع ، ويوسف محمود و يوسف حسن وعمر صبري ( محمد مبارك ) و محمد مصطفى ( محمد نادر )  في خط الوسط ، ويوسف محمد أبوجريشة ( مصطفى الكردي) و عبدالرحمن فرحات ( خالد هاني ) في خط الهجوم.

يقود الفريق فنياً جهاز مكون من، حمام إبراهيم، مديرا فنيا،  ومودي سعدالله، مدربا عاما، وإيهاب كمال، مدربا لحراس المرمى، ومحمد عادل، مسئولا للعلاج الطبيعي، وعبدالرحمن شيتوس، مخطط أحمال الفريق، ومحمد إبراهيم إداري الفريق.

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