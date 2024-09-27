الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

آخر تحديث.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الألي

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي.. شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة، استقرارًا أمام الجنيه المصري، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى نحو 12.94 جنيه للشراء، 13.00 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.96 جنيه للشراء، 13.00 جنيه للبيع.

 

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في أول ايام العطلة الاسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وجاء سعره على النحو الاتي:

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شارع الملك فيصل جامعة عربية شعبية

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السحر فى واقعنا المعاصر

الريال السعودي اليوم الجمعة بماكينات الصرف الألي

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.96 جنيه للشراء.

13.00 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.94  جنيه للشراء.

13.00  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.94 جنيه للشراء.

13.00 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.95  جنيه للشراء.

13.00  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.92 جنيه للشراء.

13.00 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.65 جنيه للشراء.

13.00 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.90  جنيه للشراء.

12.99  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.93 جنيه للشراء.

13.02 جنيه للبيع.

 

استقر الدولار الخميس بعد أن شهد أمس الأربعاء أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ أوائل يونيو مع ترقب المتعاملين لتصريحات سيدلي بها مسؤولون كبار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم لتلمس مؤشرات على وتيرة خفض أسعار الفائدة.

 

وارتفعت العملة الأمريكية بقوة خلال الليل من أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل اليورو ومن أدنى مستوى في عامين ونصف مقابل الجنيه الإسترليني.

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