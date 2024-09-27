السوبر الافريقي.. إقبال كبير لجماهير الزمالك خارج ملعب المملكة آرينا استعدادًا لمواجهة الأهلي

اقبال كبير لجماهير نادي الزمالك واشتعال الأجواء خارج إستاد ملعب المملكة “أرينا”، قبل المباراة المنتظرة التي تجمع الفارس الأبيض اليوم أمام النادي الأهلي في السوبر الإفريقي.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بوصفه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا فيما يشارك الزمالك بعد تتويجه ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي



وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والزمالك



وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.



