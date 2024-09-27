كشفت التحريات ، في واقعة مصرع سوداني إثر سقوطه من الطابق الـ 11 بمنطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، عن أن المتوفى حاول إنقاذ نجل سيدة استغاثت به، والذي أغلق عليه الباب الخاص بالعقار السكني محل إقامتهم.

أثناء إنقاذ نجل جيرانه .. تفاصيل مصرع سوداني سقط من الطابق 11 بعين شمس

وأضافت التحريات الأولية للواقعة؛ عند محاولة الدلوف لفتح الباب عن طريق الشرفة للوصول إلى الشقة، اختل توازنه وسقط من الطابق الـ11 بالعقار بمنطقة عين شمس.

كانت البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، بلاغا من ربة منزل يفيد بسقوط شخص من الطابق الـ11 لمبنى سكني، في شارع الزهراء بمنطقة عين شمس، ما أسفر عن وفاته، وأظهرت المعاينة والتحريات الأولية للأجهزة الأمنية أن الشخص الذي سقط سوداني الجنسية.

تفاصيل جديدة في واقعة سرقة مجوهرات مذيعة بالشيخ زايد

كما تواصل جهات التحقيق بالشيخ زايد ، يقودها رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد التحقيق في سرقة مذيعة بعد فقدانها مصوغات ذهبية من سيارتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن مذيعة بإحدى القنوات أثناء توجهها إلى أحد المطاعم الشهيرة فقدت "غويشة".

وأفادت التحقيقات بأن سائق سيارة المذيعة وراء ارتكاب الجريمة، بالاستيلاء على "غويشة" سقطت منها أثناء تواجدها بالسيارة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على السائق لمواجهته بما توصلت إليه التحريات وقررت النيابة العامة بالشيخ زايد حجزه 24 ساعة على ذمة التحريات حول مدى تورطه في الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشيخ زايد، بلاغا من مذيعة شهيرة يفيد بتعرضها لواقعة سرقة متعلقاتها من داخل سيارتها الخاصة بالشيخ زايد.