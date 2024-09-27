البحوث الإسلامية ينظم احتفالًا بالجامع الأزهر بمناسبة اليوم العالمي للصم

ينطم مجمع البحوث الإسلامية غدًا السبت احتفالًا بالجامع الأزهر بمناسبة اليوم العالمي للصم، تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف عام وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، الدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وإشراف تنفيذي الدكتورة إلهام شاهين الأمين المساعد لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، وإعداد الواعظة منى عاشور المدرب والمترجم المعتمد بلغة الإشارة.

يشتمل برنامج الحفل على مجموعة من الكلمات لقيادات الأزهر للتأميد على دوره في الاهتمام بذوي الهمم ورعايتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في كل مناحي الحياة، وذلك في إطار اهتمام الأزهر ودعمه للمبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان، كما يشتمل البرنامج على مجموعة من الفقرات التي تبين الجهود التدريبية لواعظات الأزهر في توعية الصم بكثير من المفاهيم المرتبطة بالقضايا الفكرية والمجتمعية.

الضويني يجتمع بممثلي قطاعات الأزهر

وعلى صعيد اخر، عقد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني الاجتماع الأول مع ممثلي قطاعات الأزهر أمس الخميس؛ للوقوف على أعمال الخطة التنفيذية في صيغتها النهائية التي تعمل عليها هذه القطاعات ممثلة في: جامعة الأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، قطاع المعاهد الأزهرية، الجامع الأزهر، مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر.

جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لرفع الوعي بالقضايا السكانية والتنموية، بما يعزز استراتيجية الدولة ورؤيتها التنموية سيما ما يتعلق منها بالمبادرة الرئاسية التي أطلقت مؤخرًا بعنوان: «بداية جديدة لبناء الإنسان».

ناقش هذا الاجتماع الأنشطة التي سيتم تنفيذها من كل قطاع في ضوء المحاور المتعلقة بالتعاون المشترك بين الأزهر الشريف والمجلس القومي للسكان والتنمية بوازرة الصحة وغيره من مؤسسات الدولة على مستوى جهود التوعية بالقضايا السكانية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المجتمعية.



ويشارك الأزهر الشريف بقطاعاته المتنوعة في رفع الوعي المجتمعي بأعمال وأنشطة بأساليب نوعية تقوم في الأساس على البناء المعرفي والفكري السليم للإنسان، تحصينا له من ٱفات العقل وضلالات الفكر، على نحو يسهم في بناء الإنسان ويصون الأوطان، ويحقق تناقل الوعى بالقضايا المجتمعية ثقافة بين أفراد المجتمع بأكمله، باختلاف أجناسهم وألوانهم، وتباين مشاربهم وأفكارهم.