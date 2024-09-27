4 نساء أرضعن رسول الله.. تعرف عليهم

قال الدكتور على جمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولدته السيدة آمنة أرضعته سبعة أيام‏، ثم أرضعته ثويبة الأسلمية مولاة أبي لهب أياما‏،‏ وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح.

وجاء ذلك خلال حديث جمعة في سلسلة تعريفية لرسول الله في شهر مولده ربيع الأول، حيث وضح أن ثويبة أرضعت عم النبي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه‏،‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلها وهي بمكة‏,‏ وكانت خديجة تكرمها‏,‏ وقيل‏:‏ إن خديجة سألت أبا لهب في أن تبتاعها منه لتعتقها فلم يفعل‏,‏ فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة أعتقها أبو لهب‏,‏ وقيل‏:‏ أعتقها حين بشرته بولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‏.

وتابع: أن أبا لهب رأى بعض أهله في النوم في شر حال‏،‏ فقال‏:‏ ما لقيت بعدكم راحة‏,‏ إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين‏.‏ ولم نذق بعدكم رخاء غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة‏,‏ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد يوم الاثنين‏,‏ وكانت ثويبة قد بشرته بمولده‏,‏ قالت له‏: أشعرت أن آمنة ولدت غلاما لأخيك عبد الله؟ فقال لها‏:‏ اذهبي‏,‏ فأنت حرة‏. فنفعه ذلك ‏(الروض الأنف للسهيلي)‏ أي‏:‏ فنفعه فرحه بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‏.

وأضاف: قال الإمام ابن الجزري شيخ قراء عصره‏: (فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار لفرحه ليلة مولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم فما حال المسلم الموحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ببشره بمولده وبذل ما تصل إليه قدرته في محبته؟ لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنة النعيم‏. (‏سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي).

وفي هذا المعنى يقول الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي‏: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه‏..‏ وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتي أنه في يوم الاثنين دائما‏..‏يخفف عنه بالسرور بأحمدا فما الظن بالعبد الذي كان عمره‏..‏ بأحمد مسرورا ومات موحدا وبعد الهجرة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث إلى ثويبة من المدينة بكسوة وحلة حتى ماتت بعد فتح خيبر‏,‏ فبلغت وفاتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عن ابنها مسروح‏,‏ فقيل‏:‏ مات‏.‏ فسأل عن قرابتها فقيل‏: لم يبق منهم أحد