الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يعرب عن الارتياح الكبير لتطور العلاقات بين مصر وأمريكا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب  وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم، عن الارتياح للتطور الذي تشهده العلاقات بين مصر وأمريكا على ضوء انعقاد الحوار الاستراتيجي برئاسة وزيري الخارجية في القاهرة مؤخراً بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية جون باس، على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تم التباحث خلال اللقاء حول التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، حيث شدد السيد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لاطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية واحتواء هذا التصعيد الخطير.

تطرقت النقاشات إلى التطورات في الصومال، حيث أوضح الدكتور عبد العاطي موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات خارجية في شئونه، وأهمية تحقيق الاستقرار في الصومال من خلال دعم مؤسسات الدولة، ومساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على إقليمها.

تم تناول قضية الأمن المائي والسد الأثيوبي حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية هذه القضية بالنسبة لمصر كونها قضية وجودية تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري ولا يمكن التهاون بشأنها، كما أكد رفض أي ممارسات أحادية تضر بمصالح دولتي المصب وتخالف القواعد الدولية المستقرة في حوكمة المياه العابرة للحدود.

ـــــ

مواد متعلقة

وزير الخارجية: قضية المياه بالنسبة لمصر وجودية وتتعلق بالأمن القومي

وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة

سفير مصر في مونروفيا يلتقي مع وزيرة الدفاع الليبيرية

السفير المصري في داكار يلتقي مع وزير المياه السنغالي

سفير مصر يشارك في تكريم أبناء القارة الأفريقية باستراليا

سفير مصر بلشبونة يناقش تعزيز التعاون بين مصر والبرتغال في استقدام العمالة

وزير الخارجية يُشارك في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام

وزير الخارجية يلتقي بنظيره الهِندي علي هامش فعاليات الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة
الجريدة الورقية