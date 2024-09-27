الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

البرلمان العربي يثمن ويشيد بالمبادرة السعودية بإطلاق تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية

بوابة الوفد الإلكترونية

ثمن السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وأشاد بالمبادرة التي أعلنها وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بإطلاق تحالف دولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، ودعوته إلى عقد الاجتماع الأول لها في الرياض.

وأكد "العسومي" دعم البرلمان العربي لهذه المبادرة على كافة المستويات، داعيًا كافة دول العالم المناصرة للحق والعدل أن تنضم إلى هذه المبادرة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على أبسط حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن إطلاق هذه المبادرة يأتي امتدادًا لمواقف المملكة العربية السعودية المشرفة والرائدة في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، والتي تحظى بدعم غير محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله ورعاهما.

*فيديو الخبر*
https://youtu.be/KMxoA_2tVeo

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