الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أبو الغيط يلتقي البرهان ويؤكد دعم الجامعة العربية لوحدة السودان ولمؤسساته الوطنية

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (79)للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام ان ابو الغيط أكد خلال اللقاء على موقف الجامعة العربية الثابت تجاه السودان والقائم على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وصون كافة مؤسساته الوطنية.

واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الامين العام  ناقش مع الرئيس البرهان تطورات الوضع على الارض، حيث أعرب الفريق البرهان عن تقديره لجهود السيد الامين العام ومواقف الجامعة العربية الداعمة للدولة السودانية ومؤسستها الوطنية بهدف ارساء السلام والاستقرار في السودان.

وأكد ابو الغيط على جاهزية الجامعة العربية الكاملة لبذل أية مساعي حميدة تطلب منها لدعم السلام والاستقرار في السودان.

مواد متعلقة

أبو الغيط يلتقي وزيرة خارجية الأرجنتين ويطالبها باعادة النظر في مواقف بلادها من القضية الفلسطينية

الجامعة العربية تطالب بسرعة الاستجابة للأوضاع في السودان ودعم الأمن والسلام

أبو الغيط: على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسئولية كبيرة لوقف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية فورًا

أبو الغيط يدعو إلى ضرورة وقف الحرب الظالمة على غزة بصفقة لتبادل الأسرى

أبو الغيط: التصعيد الاسرائيلي يدفع الأمور الى حافة يتعين على العالم ادراك مخاطرها

العربية للتنمية الزراعية تشارك في فعاليات قمة العلوم المقامة على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للامم المتحدة

اجتماع خبراء تحضيري للدورة 15للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بالجامعة العربية

أبو الغيط يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
الجريدة الورقية