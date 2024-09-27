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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أبو الغيط يلتقي وزيرة خارجية الأرجنتين ويطالبها باعادة النظر في مواقف بلادها من القضية الفلسطينية

بوابة الوفد الإلكترونية


أبو الغيط يلتقي وزيرة خارجية  الأرجنتين ويطالبها باعادة النظر في مواقف بلادها من القضية الفلسطينية
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التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس 26/9/2024، مع السيدة السيدة ديانا موندينو وزيرة خارجية الأرجنتين على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام ان ابو الغيط أشار إلى الأهمية التي توليها الجامعة العربية لعلاقاتها التاريخية مع الأرجنتين وللصداقة العربية الأرجنتينية المبنية دوماً على الدعم المتبادل للقضايا العادلة، مثمنا مواقف تاريخية طالما اتخذتها الأرجنتين لدعم قضية فلسطين، ومعرباً في الوقت ذاته عن اسف الجامعة العربية حيال بعض المواقف التي تم تبنيها مؤخرا واعتبارها مرفوضة عربياً خصوصاً في موضوع القدس والذي يتسم اي تحرك او حديث بشأنه بحساسية خاصة في ضوء اهميته البالغة.

وفي هذا السياق اوضح ابوالغيط للوزيرة موندينو اهمية مراجعة تلك التوجهات والمواقف الارجنتينية وتصحيحها تفادياً لردود فعل عربية غير مواتية ازاءها.

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