الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الجمعة بالسيدة "إيمي بوب" المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، وذلك على هامش الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية ثمن التعاون المثمر مع المنظمة الدولية للهجرة، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز هذا التعاون لضمان الإدارة الشاملة للهجرة على نحو يعزز من التنمية المستدامة. وأشار إلى تبني مصر لنهج شامل في التعامل مع قضية الهجرة، بصورة تراعي الأبعاد التنموية والأمنية المرتبطة بها ويتصدى للأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية. 

كما شدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان التفعيل المنصف والمستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات.

وحث وزير الخارجية المنظمة على توفير الدعم اللازم لمساعدة مصر على تحمل أعباء استضافة الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين، مستعرضاً الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الوطنية لاستيعاب الوافدين، وتلبية احتياجاتهم، وما يترتب على ذلك من أعباء على الدولة المصرية.

وأعرب السيد وزير الخارجية كذلك عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لتسهيل العودة الطوعية والمستدامة للمهاجرين الأجانب الموجودين بمصر، كما استعرض جهود السلطات المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين عبر الحدود.

 

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