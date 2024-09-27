بسعر 150 جنيها للطبق.. شعبة بيض المائدة تضخ 300 ألف بيضة بمنافذ التموين ‏

انتهت شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من ضخ 300 الف بيضة في منافذ ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين بالقاهرة الكبرى، في إطارة المبادرة التي ‏أعلنت عنها الوزارة بالتعاون مع الشعبة ووزارة الزراعة الأيام القليلة الماضية.‏



‏الشعبة ضخت خلال الأيام القليلة الماضية 10 الأف طبق بيض…

وكشف من جانبه أحمد نبيل نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن ‏الشعبة ضخت خلال الأيام القليلة الماضية 10 الأف طبق بيض بسعر 150 جنيهاً للطبق الواحد في ‏منافذ التموين بالقاهرة، بزيادة 6 الاف طبق عما تم الإعلان عنه خلال الأيام الأولي للمبادرة.‏

مباردة الشعبة تماشياً مع ‏تعزيز المسئولية المجتمعية…

وصرح نبيل، أن مباردة الشعبة لضخ البيض تأتي تماشياً مع رغبة أعضاء الشعبة في ‏تعزيز المسئولية المجتمعية، وتوفير طبق البيض بسعر 150 جنيهاً بمنافذ التموين، علي أن يتم ‏التنسيق بين الشعبة ووزارتي التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة لزيادة الكمية حسب الطلب ‏بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية.‏

‏ توزيع 2000 طبق شركة النيل، و2000 طبق للشركة العامة…



وكشف نبيل، إنه جري الأسبوع الماضي توزيع 2000 طبق شركة النيل ‏‎ ‎، و2000 طبق إلى الشركة العامة، و2000 طبق ‏آخرين للشركة المصرية، والتي جاءت بالتزامن مع أول أيام العام الدراسي الجديد 2024-2025‏‎.‎

لقاءات مكثفة مع شعبة بيض المائدة للبدء بتطبيق المبادرة…

وكان قد عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة اجتماعات بشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن وبعض قيادات الوزارتين.