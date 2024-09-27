سفير مصر في مونروفيا يلتقي مع وزيرة الدفاع الليبيرية

التقى السفير أحمد عبد العظيم، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيريا، مع وزيرة الدفاع الليبيرية السيدة/ Geraldine Janet George، بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الليبيرية اللواء / Davidson T. Forleh، وذلك بمقر وزارة الدفاع الليبيرية بالعاصمة مونروفيا.

تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، ومناقشة مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتوافق بشأن العمل على تحقيق مزيد من التعاون المستقبلي بين الجانبين.

يأتي ذلك بما يعزز أطر تنمية العلاقات المشتركة ويحقق مصالح البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات على جميع الأصعدة.