الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

خلال حفل الجمعية الأفريقية الأسترالية..

سفير مصر يشارك في تكريم أبناء القارة الأفريقية باستراليا

السفير هانى ناجي
السفير هانى ناجي سفير مصر لدى استراليا

شارك  السفير هانى ناجي، سفير مصر لدى استراليا، في الفعالية التي نظمتها الجمعية الأفريقية الأسترالية، ومقرها كانبرا، لتكريم أبناء القارة السمراء الذين قدموا إسهامات إيجابية في المجتمع الأسترالي بمختلف المجالات، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الفنية، بما في ذلك فئة الشباب.

يأتى ذلك في إطار حرص السفارة على تعزيز التواصل وأواصر الصداقة مع الجاليات الأفريقية بأستراليا، ودعم الدور الإيجابي لأبناء الجاليات الأفريقية في المجتمعات التي يعيشون فيها، انطلاقاً من اعتزاز مصر بهويتها الأفريقية ودورها التاريخي في دعم قضايا القارة وتعزيز التعاون بين شعوبها.

وفي هذا السياق، شارك السفير في تكريم الدكتورة آن علي، وزيرة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ووزيرة الشباب في الحكومة الأسترالية وعضوة مجلس النواب الفيدرالي لدائرة كوان بولاية غرب استراليا. 

وقد نالت الوزيرة آن علي - من أصول مصرية-بناء على ترشيح السيد السفير، تكريماً خاصاً تقديراً لتمثيلها المشرف لأبناء القارة الأفريقية في أستراليا، ودورها البارز في تعزيز الروابط بين الثقافات، بالإضافة إلى إسهاماتها في مجالات التعليم والشباب.

وألقت الوزيرة كلمة خلال الاحتفال، أعربت فيها عن فخرها بأصولها المصرية وبجذورها الأفريقية التي تمتد إلى المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء، كما أكدت على اعتزازها بانتمائها لأستراليا التي احتوت مختلف الجنسيات والأعراق لتجعلها مصدراً للتنوع والتميز والقوة.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الأفريقية الاسترالية هي جمعية خيرية غير ربحية تهدف إلى تعزيز الثقافة الأفريقية في المجتمع الأسترالي من خلال دعم ونشر الفن والثقافة والتقاليد الأفريقية. 

كما تنظم الجمعية احتفالاً سنوياً لتكريم أبناء الجاليات الأفريقية الذين حققوا إنجازات بارزة وملموسة في المجتمع.

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