الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

سفير مصر بلشبونة يناقش تعزيز التعاون بين مصر والبرتغال في استقدام العمالة

السفير وائل النجار
السفير وائل النجار سفير جمهورية مصر العربية في لشبونة

التقى السفير وائل النجار سفير مصر في لشبونة بسكرتير الدول لشئون العمل البرتغالي Adriano Rafael Moreira، حيث تطرق اللقاء لفرص تعزيز التعاون بين مصر والبرتغال في مجال استقدام العمالة المصرية الموسمية، وفقاً لاحتياجات سوق العمل البرتغالي، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون الثنائي بين مصر والبرتغال في شتى المجالات.

 

هذا وقد حرص السفيروائل النجار على التأكيد خلال اللقاء على الأولوية التي توليها الدولة لملف العمالة المصرية في الخارج والحرص على صياغة أطر قانونية للتعاون مع الدول الصديقة، وبما يحافظ على حقوق العاملين المصريين في الخارج، بالتوازي مع احترام القوانين والتشريعات الوطنية في الدول المستقبلة، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين.

 

كما تناول اللقاء التباحث حول مشروع مذكرة التفاهم المقترحة من الجانب المصري للتعاون في مجال العمالة الموسمية، وذلك في إطار الإعداد الجاري لعقد اللجنة المشتركة المصرية البرتغالية العام المقبل 2025.

 

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